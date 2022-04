Đạt Villa giải thích tin chia tay bạn gái Indonesia, netizen rối não

Mới đây, dân tình đã được phen nháo nhào trước thông tin Đạt Villa và bạn gái người Indonesia - Vidhia chia tay. Dù không có bất cứ lý do hay dấu hiệu nào trước đó nhưng tin đồn vẫn được lan truyền một cách chóng mặt.

Hiện trang cá nhân của cặp đôi vẫn hoạt động bình thường, những hình ảnh hạnh phúc chụp cùng nhau khi Đạt Villa sang Indonesia vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí cách đây vài ngày, anh vẫn đăng ảnh tình cảm bên bạn gái.

Clip Đạt nói về tin đồn chia tay.

Trước tin đồn, quản lý của Đạt Villa cho biết không muốn phản hồi về thông tin này.