Đặt trà sữa không đưa tiền cho shipper còn đòi đánh giá 1 sao, cô gái lại được netizen khen đáng yêu

Mỗi khi đặt hàng, các shipper đều muốn được đánh giá chất lượng càng nhiều sao càng mừng. Thế nhưng cô gái dưới đây ngay khi gặp mặt shipper đã “đe doạ” đánh giá 1 sao. Cô thậm chí còn không đưa tiền cho shipper giao hàng nhưng lại được dân mạng rần rần khen đáng yêu.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.