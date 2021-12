Đất Thủ Thiêm 2,4 tỷ đồng/m2, nỗi lo lớn nhất sau vụ đấu giá kỷ lục

Your browser does not support the audio element.

Lô đất Thủ Thiêm có mức trúng đấu giá gây chấn động thị trường (Ảnh: Hữu Khoa).

Cuộc đấu giá được tổ chức cuối ngày 10/12 đối với lô đất 10.060 m2 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm ở TPHCM đã thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo đó, khoản tiền 24.500 tỷ đồng mà người thắng cuộc - ông chủ Tân Hoàng Minh - chấp nhận bỏ ra để giành quyền sở hữu lô đất này có mức bình quân 2,4 tỷ đồng/m2, cao hơn rất nhiều so với "đất vàng" quận 1 (TPHCM) hay khu Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Với mức giá trên, đất tại khu trung tâm TPHCM đã cao ngang ngửa những khu vực có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới như Tokyo, Hồng Kông, vốn đất chật người đông, trung tâm thương mại tài chính châu Á.