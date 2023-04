Đặt quả táo ở đầu giường trước khi ngủ để nhận về nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Táo còn rất dồi dào vitamin C. Nghiên cứu đăng tải trên Healthline cho thấy, những người bổ sung lượng vitamin C thấp hơn cũng ngủ kém hơn, có liên quan đến hội chứng chân không yên và rối loạn giấc ngủ nhiều hơn. Một quả táo to chứa tới 10mg vitamin C, có thể cải thiện tình trạng này. Thậm chí còn cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ và chức năng nhận thức.

Polyphenol trong táo khi đi vào cơ thể giúp hỗ trợ đốt cháy chất béo. Từ đó bạn sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Táo chứa hàm lượng melatonin thấp, có thể giúp bạn chuyển sang một giấc ngủ ngon. Các loại táo khác nhau chứa hàm lượng melatonin khác nhau. Nhưng ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể giúp cơ thể điều chỉnh để thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Theo Phụ nữ Việt Nam