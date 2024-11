Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp được chuyển nhượng làm dự án nhà ở thương mại

Chiều 30/11, với đa số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho phép 4 loại dự án được áp dụng thí điểm gồm: Dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất; dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất; Cùng với đó là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất; dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản được các tổ chức đang sử dụng đất thành lập để thực hiện dự án nhà ở thương mại trên diện tích của cơ sở sản xuất, kinh doanh phải di dời. Hiện nhà đầu tư chỉ được làm dự án nhà ở thương mại khi có quyền sử dụng với đất ở, theo luật Nhà ở 2014. Tuy nhiên, theo nghị quyết này, từ ngày 1/4/2025, nhà đầu tư được thỏa thuận nhận quyền sử dụng với đất nông nghiệp, phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) không phải đất ở, đất khác trong cùng thửa để làm dự án nhà ở thương mại. Việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để làm dự án thí điểm được thực hiện theo quy định pháp luật. Trường hợp trong phạm vi khu, thửa đất thực hiện thí điểm có diện tích đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý nhưng không tách được thành dự án độc lập, thì phần này được đưa vào tổng diện tích đất chung để lập dự án và được Nhà nước thu hồi, giao cho nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng chỉ rõ việc lựa chọn dự án thí điểm phải đáp ứng các tiêu chí như: Được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị; Tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt. Về quy trình thủ tục, nghị quyết quy định, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 của Luật Đất đai. Thí điểm trên toàn quốc để đảm bảo tính đồng bộ Báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi nghị quyết được thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ phạm vi thí điểm, chỉ thực hiện thí điểm ở một số địa phương, một số tỉnh, thành phố có nhu cầu về nhà thương mại cao. Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hiện nay các dự án nhà ở thương mại có quy mô nhỏ thường vướng mắc, do đó, nếu chỉ thực hiện tại một số địa phương thì những địa phương khác khi muốn triển khai dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thỏa thuận sẽ không thực hiện được. "Vì vậy, thí điểm thực hiện trên phạm vi toàn quốc sẽ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công bằng giữa các địa phương", ông Thanh nhấn mạnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2025 và được thực hiện trong 5 năm. Luân Dũng