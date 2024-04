Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'

Đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đón nhận 9.970 sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mở bán trong quý 1/2024 với hơn 97% là hàng tồn kho của các dự án mở bán trước đó, chỉ có 5 dự án mở bán mới, đưa ra thị trường 326 sản phẩm, giảm 64% so với quý trước và giảm 60% so với cùng kỳ năm 2023.

Về giao dịch, trong quý ghi nhận có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý IV/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án căn hộ chung cư có giá dưới 50 triệu đồng/m2 gần như "ra là hết", trong khi các dự án căn hộ chung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thu chậm hơn. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư giao dịch rất nhộn nhịp.

Về giá bán, giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với mức tăng khoảng 2-3% so với quý trước. Các dự án thấp tầng, đất nền mới ra có mức giá khá hợp lý, trong khi đó phân khúc căn hộ vẫn giữ được xu hướng tăng giá. Các giai đoạn tiếp theo của dự án căn hộ chung cư có giá bán tăng từ 10% - 20% theo kế hoạch...