Đất nền ven đô ế ẩm, hạ giá tiền tỷ vẫn chờ khách trong vô vọng

Là một trưởng nhóm đầu tư bất động sản giàu kinh nghiệm ở Hà Nội - anh Nguyễn Thế Công - cho biết, thị trường đất nền thuộc các huyện ven trung tâm Hà Nội và ở Hòa Bình đang trong giai đoạn trầm lắng. Giá bán sụt giảm nhất ở những mảnh đất xa trung tâm, giao thông không thuận tiện, đặc biệt thiếu pháp lý.

"Trong giai đoạn "sốt nóng", nhiều người đã bất chấp mua cả đất khai hoang, đất rừng sản xuất do giá rẻ hơn các loại đất trồng cây lâu năm và thổ cư. Tuy nhiên, hiện tại, những loại đất giá rẻ trên phải cắt lỗ tới 50% nhưng vẫn khó có người mua, do không có giá trị sử dụng thực tế", anh Công nói.

Giá đất nền ven đô giảm sâu sau thời gian "tăng nóng" (Ảnh: Hà Phong).

Cũng theo anh Công, giá đất ở Hòa Bình, đặc biệt các mảnh đất diện tích hàng nghìn m2, nhưng chỉ có khoảng 100m2 thổ cư, còn đa phần là đất rừng và đất trồng cây đang "chết đứng", không có thanh khoản. Hiện tại, một số nhà đầu tư mua vào thời điểm "sốt đất" sẽ tính cắt lỗ để bán, nhưng giá người mua mới thì lại mong muốn thấp hơn nhiều.

"Đối với các mảnh đất ở huyện Lương Sơn có một ít diện tích thổ cư còn lại đất rừng sản xuất có giá bán từ 1,5-3 triệu đồng/m2, nhưng thường các giao dịch có giá trị từ 3-5 tỷ đồng do mảnh đất dạng này diện tích lớn. Tuy nhiên, dù giá các mảnh đất có giảm tới 30-50% so với thời điểm mua vào, nhưng vẫn khó bán do giá trị giao dịch vẫn cao", anh Công nói.

Khó xảy ra việc đất nền ven đô "tăng nóng" trở lại

Theo báo cáo thị trường bất động sản của nhiều đơn vị nghiên cứu, trong quý I và quý II năm nay, các điểm nóng đất nền ven đô Hà Nội một thời như huyện Hoài Đức, Ba Vì, Thanh Trì, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm… ghi nhận giá bán giảm so với quý IV/2022.