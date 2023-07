Đất nền trầm lắng, môi giới chán nản tiếp khách 'hỏi một lần'

Khi thị trường "sốt nóng", đất nền là phân khúc nhận được lượng quan tâm rất lớn và có sự hấp thụ rất nhanh, nhưng khi thị trường chững lại, đất nền lại có mức độ sụt giảm sâu nhất. Bởi vì, đất nền là phân khúc mang tính đầu cơ nhiều hơn so với nhu cầu khai thác dòng tiền.

Một số chuyên gia bất động sản đánh giá, tình hình giao dịch trên thị trường đất nền vẫn trầm lắng do niềm tin của người mua. Những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến người mua "chùn bước".

Theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn - cho hay, giao dịch nhà đất khó thành công do kỳ vọng giữa người bán và người mua vẫn còn khoảng cách xa.

Cụ thể, theo khảo sát, trong những lý do mà nhà đầu tư cần rao bán bất động sản, thì 49% là để cơ cấu lại danh mục đầu tư; 23% là do không có nhu cầu sử dụng, nên rao bán lại; chỉ 22% là do kẹt tài chính, phải sang nhượng để giải quyết vấn đề kinh tế.

"Vì nhóm người bán cần "thoát hàng" do khó khăn tài chính không cao, nên phần lớn vẫn nuôi kỳ vọng sẽ bán ra bất động sản với mức có lời, lợi nhuận dao động trên dưới 10%", ông Quốc Anh chia sẻ.

Về khả năng thanh khoản, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu lãi suất giảm xuống dưới mức 10%/năm, thị trường ấm dần lên, thì làn sóng đầu tư nhà đất có thể sẽ nhen nhóm trở lại, dòng tiền với doanh nghiệp có thể "rủng rỉnh" hơn.

Ngược lại, nếu lãi suất cho vay vẫn neo cao, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, thì khả năng dòng tiền sẽ vẫn ở lại ngân hàng.