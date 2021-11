Đất nền tại TP.HCM và các tỉnh lân cận quay đầu giảm giá cục bộ

Trong khi tại miền Nam thị trường có dấu hiệu giảm giá cục bộ ở một số dự án và khu vực TP.HCM và các tỉnh giáp ranh. Mức giảm 5-7% so với tháng 5 (giai đoạn trước khi dịch bùng phát mạnh).

Đánh giá về thị trường đất nền, Bộ Xây dựng cho biết, giá đất nền trong quý 3 cơ bản không thay đổi so với quý trước. Tại khu vực miền Bắc, đặc biệt tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng cao. Như đất dự án tại khu đô thị mới Đại Kim – Định Công có giá khoảng 46 triệu đồng/m2, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh có giá khoảng 34 triệu đồng/m2, dự án Eurowindow Twin Parks có giá khoảng 94 triệu đồng/m2, khu đô thị Kim Chung – Di Trạch có giá khoảng 52 triệu đồng/m2…

Tại Hà Nội, một số dự án căn hộ chung cư mở bán mới như dự án Mipec Rubic 360 (Xuân Thủy) giá rao khoảng 40 triệu đồng/m2, Golden Park Tower (Cầu Giấy) khoảng 41 triệu đồng/m2, The Zei Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) khoảng 36 triệu đồng/m2.

Ghi nhận trên thị trường giá đất nền tại khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi quận 2 có giá khoảng 114 triệu đồng/m2, dự án An Phú – An Khánh tại quận 2 có giá khoảng 211 triệu đồng/m2, dự án Huy Hoàng tại quận 2 có giá khoảng 212 triệu đồng/m2, dự án The Everich III tại quận 7 có giá khoảng 110 triệu đồng/m2, khu dân cư Sở Văn hóa thông tin tại quận 9 có giá khoảng 72 triệu đồng/m2…

Tại Đà Nẵng, dự án Làng Châu Âu (Euro Village) tại quận Sơn Trà có giá khoảng 84 triệu đồng/m2, dự án One River tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 52 triệu đồng/m2, dự án Khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn tại quận Ngũ Hành Sơn có giá khoảng 43 triệu đồng/m2…

Sau thời gian giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, từ đầu tháng 10 vừa qua, nhiều thành phố lớn và nhiều địa phương trên cả nước hoàn thành cơ bản tiêm vắc-xin cho đối tượng từ 18 tuổi, cùng với việc sàng lọc cách ly người lây nhiễm Covid-19, tạo ra nhiều khu vùng xanh an toàn. Các địa phương gỡ dần các biện pháp hạn chế chống dịch đồng thời kích hoạt trở lại các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới.

Mặc dù vậy, Bộ Xây dựng đánh giá, thị trường BĐS từ nay đến hết năm 2021 sẽ không có chuyển biến mang tính đột phá, vì nền kinh tế phía Nam vẫn đang gồng mình gánh chịu thiệt hại do dịch bệnh.

Tuy nhiên, nếu dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt thì thanh khoản BĐS sẽ tăng trở lại, kéo theo giá cả có thể sẽ tăng nhẹ do nguồn cung còn hạn chế mà nhu cầu nhà ở vẫn cao, giá nguyên vật liệu, nhân công… tăng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong tình trạng đại dịch như hiện nay, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng, do đó dòng vốn sẽ có xu hướng rót về BĐS, vì đây vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, bền vững trong dài hạn.

Thuận Phong