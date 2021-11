Đạt lượng khách lý tưởng, tàu Cát Linh - Hà Đông sẵn sàng bán vé từ 21/11

Your browser does not support the audio element.

Ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Metro Hà Nội - cho PV Dân trí biết thông tin trên sáng nay (20/11).

Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Trường, từ ngày 6-19/11, có 2.351 chuyến tàu an toàn, vận chuyển được 226.443 hành khách trên tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông.