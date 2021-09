Đặt lên bàn cân 3 màn solo gây tranh cãi của các thành viên BLACKPINK

Your browser does not support the video tag. MV SOLO - Jennie

LALISA cũng sở hữu giai điệu sôi động, tuy nhiên nó lại chứa những âm thanh khá nặng nề, nhịp dồn dập đậm chất hip-hop không dễ để "thấm" ngay từ những lần đầu nghe.

Thêm vào đó, giọng hát của Lisa lại chỉ đảm nhận tốt những phần hát nhẹ nhàng và trong sáng trong BLACKPINK, không đủ nội lực để đảm nhiệm được toàn bài. Lisa thiên về rap nhiều hơn nhưng để 1 bài solo toàn rap cũng là điều quá sức.

Chính vì vậy, một LALISA với phần nhạc mạnh mẽ, dồn dập, vừa cân cả rap và hát là quá sức với Lisa. Cô nàng gần như không có thời gian nghỉ nhiều giữa các đoạn chuyển tiếp trong bài.

MV LALISA - Lisa

Việc lựa chọn một bài hát vừa sức và phù hợp với mình đóng một phần vô cùng quan trọng khi hoạt động solo mà không có sự hỗ trợ từ các thành viên khác. Chúng ta có thể thấy điều đó ở On The Ground, một ca khúc do chính Rosé tham gia sáng tác. Rosé khéo léo lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh sở trường cho ca khúc, và giai điệu của On The Ground đúng là hướng đến thị hiếu của người nghe quốc tế.

MV On The Ground - Rosé

Những âm thanh điện tử kết hợp với tiếng guitar mang lại một giai điệu nghe khá tương đồng với các bài hát nổi tiếng của Selena Gomez hay Taylor Swift. Nhưng đó cũng chính là điểm trừ khi nhiều người cho rằng ca khúc không có yếu tố đột phá, chẳng thấy màu đen hoặc hồng đặc trưng của một thành viên BLACKPINK.

Và On The Ground cũng thua SOLO ở chỗ thiếu đi đoạn điệp khúc bùng nổ. Nhưng dù sao thì On The Ground vẫn vừa đủ để main vocal của BLACKPINK có thể trưng trổ giọng hát và thể hiện màu sắc âm nhạc của bản thân.



On The Ground là ca khúc hay, phù hợp với Rosé nhưng tiếc là lại thiếu đi yếu tố bùng nổ

Về MV: