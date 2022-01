Đất Hòa Bình bị đẩy giá, có chỗ còn tăng ở mức gây choáng

Your browser does not support the audio element.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (Ảnh: BTC).

Tại tọa đàm về thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho biết trong năm 2021, thị trường bất động sản cả nước có hiện tượng tăng giá. Đặc biệt, Hòa Bình là một trong những địa phương có giá cả tăng mạnh.