Đạt G bật khóc nói về giai đoạn đen tối của cuộc đời

Trong buổi ra mắt Hula Hula, Đạt G đã bộc bạch, chia sẻ về những chuyện ồn ào đã qua của mình với scandal với tình cũ Duy Uyên, anh nói: ''Tôi từng sống những ngày rất tồi tệ. Hôm 14/7/2021, chúng tôi đang bày tiệc, rất nhiều chiếc bánh kem đang chờ tôi thổi nến thì sự kiện đó xảy ra.

Tôi đã không thể thổi bất cứ cây nến nào, để nguyên bàn tiệc như vậy đến vài ngày sau mới dọn dẹp khi đã ổn định tâm lý. Sau những sự cố xảy ra, tôi đã nghĩ mình dừng lại, rời xa showbiz. Có những ngày tồi tệ. Tôi đã không thể viết được nhạc.