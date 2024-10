Đất đô thị ở Long An bao nhiêu mét được tách thửa?

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở được quy định cụ thể như sau: thửa đất mới hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi trừ đi diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, diện tích nằm trong phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình phải bảo đảm diện tích gồm 3 trường hợp. Thứ nhất, thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19m: Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại đô thị là 45m2; diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn là 100m2. Thứ hai, thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng có chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19m: Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại đô thị là 36m2 ; diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn là 80m2. Thứ ba, thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng hoặc lối đi nhưng chưa quy định chỉ giới đường đỏ: Diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại đô thị là 80m2 ; diện tích tối thiểu của thửa đất ở tại nông thôn là 100m2 . Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An cũng quy định cụ thể diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;...Đồng thời, quyết định cũng nêu cụ thể một số quy định chung như phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất;... UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này. Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2024 và thay thế Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An. Phạm Nguyễn