Đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ ở Quảng Bình

Your browser does not support the video tag.

Ngày 26/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, trên tuyến biên giới có nhiều điểm bị ngập, một số địa phương bị chia cắt do nước lũ từ thượng nguồn đổ về.

Sáng nay, khu vực đường vào các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) nước dâng cao từ 0,4 - 0,8m gây chia cắt 4 bản này với trung tâm xã.



Nước tràn vào nhà dân tại huyện Minh Hóa. Ảnh: CTV

Tại khu vực ngầm qua các bản Cồn Roàng, Cà Roòng 1 và Khe Rung (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) nước ngập sâu từ 0,7 - 1m gây chia cắt cục bộ khiến người, phương tiện không qua lại được.