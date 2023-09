Đặt Chi Pu và Ly Ly lên bàn cân: Người thành công vang đội, người phải ra về sớm

Chi Pu gây ấn tượng tại Đạp gió 2023.

Đánh giá về trường hợp của Chi Pu và Ly Ly, chuyên gia truyền thông Hằng Nguyễn cho rằng có 3 lý do khiến Chi Pu thành công hơn trong chiến lược "đánh game" từ nước ngoài về nước.

Đạp gió 2023 và The Next Stage 2023 là hai chương trình với tính chất khá khác biệt. Đạp gió 2023 là một chương trình âm nhạc không đặt nặng tính cạnh tranh mà tập trung vào sự giao lưu và giải trí, tạo ra môi trường tương trợ giữa các nghệ sĩ nữ.

Mặc dù là một show ca nhạc, nhưng yếu tố chuyên môn như giọng hát không được đánh giá quá khắt khe. Do đó, một giọng ca gây tranh cãi ở Việt Nam như Chi Pu vẫn có thể tự tin khi tham gia cùng các ngôi sao "khủng" như Ella, Maria, Lưu Nhã Sắt, Amber, Chu Châu...

Trong khi đó, The Next Stage là một loại show sống còn phổ biến ở nước tỷ dân. Mục tiêu của các thí sinh là tìm kiếm cơ hội để nâng cao sự nghiệp của họ. Do đó, dù Ly Ly có sở hữu giọng hát xuất sắc và nỗ lực thể hiện nhiều phong cách khác nhau, cô vẫn phải cạnh tranh với các đối thủ "máu chiến" như NingNing (thành viên của nhóm Aespa).