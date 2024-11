Đặt cây phát tài phát lộc trên bàn thờ, nên để mấy cây?

Nhiều gia đình đặt cây phát tài phát lộc trên bàn thờ để trang trí không gian này và cầu sự phát đạt; số cây cắm trong lọ cũng được xác định một cách có chủ đích. Cây này còn có tên là cây phát lộc, trúc phú quý, trúc phát tài. Những cái tên này có ý nghĩa mang lại tài lộc, may mắn, giúp gia chủ làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông, vì vậy nhiều gia đình mua cây phát tài phát lộc cắm trong nhà để nhận được lợi ích phong thủy của nó. Cây này cũng được đặt trên các ban thờ. Nên đặt mấy cây phát tài phát lộc trên bàn thờ?

Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra, vì trong phong thủy và nghi lễ thờ cúng, con số là yếu tố luôn được coi trọng và mang những ý nghĩa nhất định. Theo Sohu, dưới đây là ý nghĩa số lượng cây phát tài phát lộc theo quan niệm dân gian và phong thủy phương Đông:

Số lượng cây phát tài phát lộc cắm mang ý nghĩa khác nhau. (Ảnh: Sohu) Trồng 1 cây: Tượng trưng cho vạn sự may mắn trong công việc và sự nghiệp. Trồng 2 cây: Sohu cho biết, theo quan niệm của người phương Đông, số hai tượng trưng cho lửa. Hai cây phát tài phát lộc cắm trong nước mang nghĩa lửa có tác dụng tương hỗ lẫn nhau. Nước còn có ý nghĩa là của cải, vì vậy nó tượng trưng cho việc thu hút sự giàu có. Trồng 3 cây: Số 3 tượng trưng cho hành Mộc, có ý nghĩa mang lại thịnh vượng đối với gia chủ. Trồng 4 cây: Số 4 tượng trưng cho vàng, việc trồng 4 cây thường mang ý nghĩa về tiền bạc. Trồng 5 cây: Theo học thuyết ngũ hành, số 5 thuộc hành Thổ, mà Thổ sinh Kim, do đó 5 cây có ý nghĩa thu hút tài lộc. Trồng 6 cây: Số 6 tượng trưng cho hạnh phúc và tuổi thọ. Số 6 trong tiếng Trung Quốc (lục) có âm gần giống với "lộc", vì thế tteo quan niệm dân gian, việc cắm 6 cây phát tài phát lộc sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống đủ đầy, may mắn. Theo quan niệm phương Đông, không nên cắm quá nhiều cành phát tài phát lộc. (Ảnh: Sohu) Việc đặt quá nhiều cây phát tài phát lộc trên bàn thờ (7 cây trở lên) được cho là không nên, vì số lượng dày đặc sẽ khiến cây khó phát triển. Lưu ý rằng tùy từng nền văn hóa hay học thuyết, quan điểm được dùng làm căn cứ mà ý nghĩa của các con số cũng được phân tích, lý giải khác nhau. Ý nghĩa về số cây phát tài phát lộc kể trên cũng chỉ là một trong số đó. Lưu ý khi trồng cây phát tài phát lộc

Để cây phát tài phát lộc tươi xanh, phát triển tốt, bạn phải lưu ý: - Khi mua về, nên xử lý sơ bộ, cắt xéo gốc để giúp cành hấp thụ nước tốt hơn. Để cây phát tài phát lộc xanh tốt, cần lưu ý nhiệt độ, ánh sáng thích hợp. (Ảnh: Sohu) - Khi trồng thủy canh, không đổ quá đầy nước vào lọ hay ngâm ngập phần lá. Nếu dùng nước máy, sau khi lấy nước vào lọ, nên để một lúc rồi mới bắt đầu cắm. - Vị trí đặt cây không được tiếp xúc với ánh sáng mạnh, tránh nhiệt độ quá lạnh vào mùa đông vì sẽ dễ dẫn đến hiện tượng lá vàng, rễ thối. Nên tạo môi trường thông thoáng để cây phát triển. - Khi cây chưa phát triển rễ, nhớ thay nước thường xuyên vì nước chứa vi khuẩn dễ làm cành bị thối, ảnh hưởng tới sự phát triển của rễ. Khi rễ đã mọc thì không cần phải thay nước thường xuyên nữa. - Thời kỳ sinh trưởng cao điểm của cây vào mùa thu, bạn có thể thêm chút dịch dinh dưỡng để cây phát triển mạnh, lá xanh bóng, cành mập mạp. (*) Những thông tin trên mang tính chất tham khảo. Theo VTCnews