Đạp gió 2023: Chi Pu đạt vị trí cao, tuyên bố sẽ hoạt động ở Việt Nam lẫn Trung Quốc

Ngay khi kết thúc, Chi Pu đã không giấu nổi sự xúc động. Nữ ca sĩ bật khóc nức nở và quay lại ôm chặt bạn diễn của mình.



Chi Pu bật khóc khi kết thúc màn biểu diễn.

Sau màn biểu diễn, Lưu Nhã Sắt tâm sự cô từng không nghĩ sẽ có thể trở nên thân thiết với Chi Pu đến vậy. "Trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, tôi cảm thấy ở Chi có một nguồn năng lượng mà bản thân tôi không có được. Nếu như một người không biết ngoại ngữ như tôi thì tôi sẽ không bao giờ đi đến một quốc gia nào đó rồi tham gia show của họ đâu, tôi nghĩ để làm được việc này thì cần một sự dũng cảm rất rất lớn", cô nói.

Màn biểu diễn của Chi Pu trong đêm chung kết.

Kết quả chung cuộc, BTC đã công bố danh sách 11 người sẽ ra mắt trong nhóm nhạc chung của chương trình. Trong đó, Ella (Trần Gia Hoa) là người dẫn đầu, tiếp đó là Amber. Chi Pu - đại diện đầu tiên đến từ Việt Nam đã thành công giành được suất debut tại Đạp gió 2023 với hạng 6 chung cuộc.