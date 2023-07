Đáp án tiếng Anh thi tốt nghiệp 2023 tiếp tục gây tranh cãi, Bộ GD&ĐT nói gì?

Đáp án 24 mã đề môn tiếng Anh.

Ở câu 31, mã đề 401 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 yêu cầu thí sinh tìm từ cần sửa trong câu: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT là B. Thế nhưng giáo viên cho rằng, B hoặc C đều đúng trong câu này. Bởi, từ "distinctive from" (B) không có nghĩa trong từ điển Cambridge và Oxford. Từ điển giải thích "distinctive" là mang tính đặc trưng, điển hình, thường kết hợp với danh từ và không đi với "from". Cách dùng đúng là "distinct from".