Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân, nhờ có nhiều giải pháp phục hồi và phát triển ngành Du lịch sau đại dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón trên 600.000 lượt du khách, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng du khách quốc tế đạt gần 163.000 lượt người, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trực tiếp từ du lịch đạt 380 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.