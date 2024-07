Đáp án bài tổ hợp Khoa học Xã hội tốt nghiệp THPT 2024

Thông tin tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ GD&ĐT cho biết, đây là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục 2006, do vậy số lượng thí sinh tăng cao hơn so với năm trước với 1.071.393 thí sinh. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.373, chiếm 5,34%. Tổng số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%.

Kỳ thi năm nay, cả nước có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 26 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong số các môn, Sinh học là môn có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất, lên tới 99,75%. Giáo dục công dân là môn có tỷ lệ thí sinh dự thi thấp nhất, chỉ đạt 95,06% so với số thí sinh đăng ký.