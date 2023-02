Đào than lên bán mà TKV nợ tới 74.000 tỉ đồng, ai tin!

Giải quyết số nợ trên có thể nói ngoài khả năng của TKV. Thử tính lợi nhuận của "năm thành công rực rỡ" 2021 là khoảng 3.500 tỉ đồng thì trả xong khoản nợ 74.000 tỉ sẽ mất hơn 20 năm. Với điều kiện là lãi vay không phát sinh. Còn như mức lãi vay hơn 2.000 tỉ đồng/năm như hiện nay thì không biết đến tháng năm nào mới trả hết nợ.

Thế nhưng trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam, dù Bộ Công Thương nhận định tiềm năng tài nguyên than là có hạn, mức độ thăm dò hạn chế; điều kiện khai thác ngày càng khó khăn dẫn đến chi phí sản xuất than và giá thành sản phẩm than tăng cao, nhưng vẫn muốn "ban hành cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư thăm dò và khai thác than ở nước ngoài". Một kế hoạch rất lãng mạn trong tình thế rất bi đát.

Việt Nam có trữ lượng than đá khoảng 6,6 tỉ tấn, trong đó trữ lượng có thể khai thác là 3,6 tỉ tấn, đứng thứ nhì Đông Nam Á. Số liệu thì nghe ghê gớm như thế nhưng chẳng thấm vào đâu so với các nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Úc… chiếm đến 4/5 trữ lượng than trên toàn thế giới (khoảng 3.000 tỉ tấn có thể khai thác). Công nghệ khai thác chưa tiên tiến, quản lý kém, thất thoát cao… đã làm hiệu quả ngành than kém xa các nước trong khu vực. Nay mang thêm khoản nợ khổng lồ, tình hình càng tệ hơn.