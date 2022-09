Dạo phố Sài Gòn, nhìn ngắm những di sản trăm năm

Tiêu biểu có nhà thờ Đức Bà được xây dựng vào năm 1877 và hoàn thành vào năm 1880, là một trong những biểu tượng của TP.HCM, nơi mà du khách đến thành phố đều ghé tham quan ít nhất một lần. Đặc biệt, bộ chuông nhà thờ như báu vật, gồm 6 quả chuông bằng đồng nặng gần 30 tấn gắn trên 2 tháp, do hãng đúc chuông Bolley chế tác vào năm 1879 tại Pháp, được phối âm độc đáo ở các cung: sol, la, si, do, re, mi. Tượng Đức Mẹ Hòa Bình đặt ở trung tâm khuôn viên phía trước Nhà thờ do nhà điêu khắc G. Ciocchetti thực hiện vào năm 1959 tại Ý.

Nhà thờ Đức Bà (Ảnh: Shutterstock)

Nhà thờ Tân Định, hay còn gọi là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tân Định, mang màu hồng phấn cực kỳ duyên dáng, diễm lệ, được khởi công vào năm 1870 và khánh thành vào ngày 16/12/1876. Về tổng thể, nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic, nhưng các chi tiết trang trí lại mang ảnh hưởng phong cách Roman và Baroque.

Nhà thờ Chợ Quán ra đời sớm nhất ở Sài Gòn cách đây 300 năm. Tuy nhiên, do bị chiến tranh tàn phá phải xây lại nhiều lần, nhà thờ hiện tại mang kiến trúc Gothic, khánh thành vào mùng 4 Tết Bính Thân - 1896.

Đại chủng viện Thánh Giuse được xây dựng năm 1863, ở đây có nhiều tượng điêu khắc, tranh nghệ thuật tôn giáo và dân gian đặc sắc. Đây cũng là công trình Công giáo lâu đời nhất ở Sài Gòn và là một trong các trung tâm đào tạo linh mục Công giáo lớn nhất nước ta. Trong đó, tòa chủng viện đầu tiên được xây từ năm 1863 đến năm 1866 và nhà nguyện được xây từ năm 1867 đến năm 1871, là hai công trình có tuổi đời trên 100 năm.