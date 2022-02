'Đào mộ' clip Lâm Khánh Chi và chồng cũ thuở 'tình bể tình'

Trong clip, hai vợ chồng Lâm Khánh Chi đang có mặt tại một studio tại gia với trang phục thoải mái. Cả hai lựa chọn ca khúc Miền Cát Trắng da diết nỗi lòng.

Clip Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng từng "tình bể tình"

Có thể dễ dàng thấy, Lâm Khánh Chi rất chịu khó hướng dẫn cho chồng cũ Trần Phi Hùng hát ca khúc cùng mình. Nữ ca sĩ hát bè theo ở đoạn đầu để chồng bắt đúng tone và gật gù hài lòng khi ông xã thể hiện tốt.