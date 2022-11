'Đảo ký ức Hội An' nhận giải 'Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới 2022'

Bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc Điều hành "Đảo ký ức Hội An" cho biết, hiện nay trên thế giới có rất nhiều các mô hình nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí khác nhau như Disney Land, Universal, Lego Land… Tất cả đều dựa trên các câu chuyện, phim ảnh để xây dựng công viên chủ đề hay làm cảm hứng để thiết kế các khu nghỉ dưỡng. Nhưng không nhiều các khu tổ hợp xây dựng dựa trên các yếu tố văn hóa, lịch sử của vùng đất và lấy nghệ thuật làm yếu tố truyền tải như "Đảo ký ức Hội An".

"Tại "Đảo ký ức Hội An", mỗi công trình kiến trúc, cành cây, ngọn cỏ và các hoạt động đều mang trong mình một ý nghĩa, một câu chuyện. Chúng tôi dựa vào câu chuyện văn hóa và lịch sử của Hội An để xây dựng lên tổ hợp "Đảo ký ức Hội An". Không động cơ, không khói bụi, chúng tôi hướng đến xây dựng một không gian nghỉ dưỡng xanh, với hoạt động giải trí nghệ thuật dựa trên văn hóa - lịch sử. Vì đây là điều cần được bảo tồn", bà Huyền chia sẻ thêm.

Khu nghỉ dưỡng "Hoi An Memories Resort - Spa" (Ảnh: Hoi An Memories).

Với chiến thắng trong hạng mục "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới - World leading entertaiment destination 2022 của "World Travel Awards", "Đảo ký ức Hội An" đã thể hiện cho tình yêu với văn hóa Việt, ý chí muốn bảo tồn và quảng bá văn hóa - nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Nằm giữa sông Hoài thơ mộng, "Đảo ký ức Hội An" là quần thể du lịch - nghỉ dưỡng, kiến tạo không gian xanh trên nền tảng văn hóa - nghệ thuật độc đáo. "Đảo ký ức Hội An" bao gồm 3 phân khu chính: Khu biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An" - 400 năm; công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An" và Hoi An Memories Resort - Spa, nơi góp phần tạo nên một định nghĩa mới về nghệ thuật của dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí.