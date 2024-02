Đào 'khủng' đi đâu, về đâu sau vụ Tết sóng gió?

Năm nay, người trồng, buôn bán đào quất trải qua một vụ Tết đầy sóng gió, nhiều người thua lỗ. Và phân khúc đào “xa xỉ” có mức giá dao động từ vài chục triệu đồng tới trên dưới một trăm triệu đồng cũng không phải ngoại lệ.

Theo ông Lê Hàm, một người chuyên trồng đào Thất Thốn - một loại đào cổ đắt tiền tại Nhật Tân, giá đào loại này tại vườn nhà ông giảm từ 15-20% so với năm trước chủ yếu do tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua giảm. Bên cạnh đó, thời tiết năm nay thay đổi đột ngột, không thuận lợi cho sự phát triển của cây. Ngoài ra, giao thông tại khu vực phường Nhật Tân thường xuyên tắc nghẽn do sự ảnh hưởng của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đang được thi công trên đường Âu Cơ cũng gây khó khăn cho khách tới mua hàng.

“Giá đào Thất Thốn giảm vì ngày càng có nhiều người biết đến và chơi loại đào này, khiến thị trường đang dần bão hòa. Nhiều vùng khác cũng đang phát triển mạnh về đào Thất Thốn để cạnh tranh với làng Nhật Tân, chẳng hạn như Đà Lạt hay các tỉnh miền núi phía Bắc…”, ông Hàm chia sẻ thêm.