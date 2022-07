Đào được khúc gỗ lạ dưới lòng đất, người đàn ông ở Kon Tum bị phạt 4 triệu đồng

Ngày 16/7, ông Lê Quang Nam (SN 1978, trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Chiếm giữ tài sản của người khác" của Công an huyện Sa Thầy.

Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Cơ quan công an xác định ông Nam vi phạm điểm đ, khoản 2, điều 15, nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.