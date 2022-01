Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm phim điện ảnh ‘Đất rừng phương Nam’

Hiện tại khi nền điện ảnh nước nhà phát triển, anh mới tin rằng mình có thể thực hiện phim đúng với tinh thần của tiểu thuyết nhất. Do đó, tựa phim của bản điện ảnh được đưa về tựa gốc với tham vọng có thể làm được những gì bản truyền hình đã bỏ lỡ.

Anh cũng quyết tâm tìm ra bằng được các diễn viên nhí trong vai An, Cò, Xinh: “Nếu không tìm được An, tôi sẽ không quay”. An là vai chính xuyên suốt phim, cậu học trò thành phố lần đầu biết đến chốn dân dã được chính ngòi bút của nhà văn Đoàn Giỏi dùng để khắc hoạ nên bức tranh, là linh hồn của cả bộ phim..

Ê-kíp tổ chức tuyển chọn vai diễn ở cả 3 hình thức: trực tuyến, trực tiếp và tập huấn. Sau 2 vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp, ban tổ chức (BTC) sẽ chọn ra 3 ứng viên ở mỗi vai vào vòng tập huấn. Ở vòng này, các ứng viên sẽ được học kĩ năng diễn xuất cũng như huấn luyện thể lực để đảm bảo cho vai diễn. Sau vòng tập huấn, BTC sẽ chọn ra ứng viên phù hợp nhất cho từng vai diễn.