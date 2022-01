Đạo diễn Đoàn Bình mất đột ngột vì tai nạn giao thông ở tuổi 46

Your browser does not support the audio element.

Nghệ sĩ Đoàn Mai Trang xác nhận với Dân trí thông tin em trai mình là đạo diễn Đoàn Bình mất ngày 6/1 vì tai nạn giao thông tại TPHCM. Đạo diễn Đoàn Bình tên thật là Đoàn Thanh Bình. Anh sinh ngày 07/01/1976.

Đạo diễn Đoàn Bình là con trai út cố NSƯT Đoàn Bá - nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo giấy báo tử mà chị Đoàn Mai Trang cung cấp, Trung tâm Pháp y TPHCM xác nhận, anh Đoàn Thanh Bình mất vì đa chấn thương vào hồi 21h34 ngày 6/1.

Đạo diễn Đoàn Bình là con trai ruột của cố NSƯT Đoàn Bá. Mẹ đẻ và các chị của Đoàn Bình (Đoàn Mai Phương, Đoàn Mai Lan, Đoàn Mai Trang) hiện đang sinh sống tại nước ngoài.