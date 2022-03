'Đạo chích' nửa đêm mò mẫm trộm xe kéo, tháo đồ xe khách, xe tải

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạch Đài đã phối hợp với Công an xã Cẩm Thạch, Công an xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) xác minh, điều tra và làm rõ Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1981, trú tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Thành) là đối tượng đã thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản" nói trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm đã trộm cắp 03 tấm sắt của một nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh.