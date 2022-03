Đào Bitcoin có thể giảm lượng khí thải từ khai thác dầu mỏ như thế nào?

Với việc đốt bỏ khí dư thừa, các công ty dầu mỏ không chỉ tác động tiêu cực đối với môi trường, mà còn đang “đốt tiền” của chính mình.

Trong khi đó, hoạt động đào Bitcoin, chỉ yêu cầu kết nối Internet là có thể tiến hành ở bất kỳ địa điểm nào. Không chỉ vậy, chi phí biến đổi chủ yếu của thợ đào chính là năng lượng, do đó họ luôn được khuyến khích tìm kiếm những nguồn năng lượng rẻ nhất.

“Đây quả thực là 1 cách tuyệt vời để xử lý năng lượng dư thừa và giải quyết 2 vấn đề cùng 1 lúc”, Cully Cavness, Chủ tịch Crusoe cho biết. Công ty này được hậu thuẫn bởi Valor Equity Partners, 1 trong những nhà đầu tư lớn nhất của Tesla. “Các hệ thống của chúng tôi đã giúp hơn 10 triệu khí gas không bị đốt hàng ngày”.

Các công ty khai thác dầu thường chọn cách đốt bỏ khí gas dư thừa do ít gây hại cho môi trường hơn so với việc giải phóng khí methane trực tiếp vào không khí, vốn đã được chứng minh gây ra hiệu ứng nhà kính mạnh gấp 84 tới 86 lần so với lượng khí thải CO2 trong 20 năm.