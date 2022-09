Đào Bá Lộc lên tiếng về nghi vấn tiêm hormone hay phẫu thuật

Nhan sắc và vóc dáng quá nữ tính của giọng ca 9X khiến nhiều người hoài nghi cô đã bí mật chuyển giới, tiêm hormone hoặc can thiệp thẩm mỹ nhẹ nhàng ở một vị trí nào đó. Và chính Đào Bá Lộc vừa lên tiếng dứt khoát để dẹp tan nghi vấn này.

Nhân tiện nói về mái tóc tẩy vàng như búp bê của mình, Đào Bá Lộc phủ nhận nghi vấn chuyển giới, thẩm mỹ, thậm chí tiêm hormone.