Daniel Craig và Léa Seydoux: Phim trường ‘No Time To Die’ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười!

Giống như nhiều bộ phim 007 khác, No Time To Die không chỉ gây chú ý bởi nội dung xoay quanh sứ mệnh “giải cứu thế giới” của điệp viên James Bond mà còn nổi tiếng với phong cách thời trang đẳng cấp của các nhân vật trong phim. Với No Time To Die, Daniel Craig là quý ông nước Anh còn Léa Seydoux là quý cô người Pháp. Hai người đến từ hai quốc gia có ngành công nghiệp thời trang phát triển bậc nhất thế giới, hẳn nhiên, phong cách và thần thái của họ sẽ là khía cạnh hấp dẫn không kém gì nội dung phim. Tạp chí thời trang Vogue có cuộc trò chuyện với Daniel Craig và Léa Seydoux về mối quan hệ của Bon và Swann, về việc họ đã ‘lồng ghép’ phong cách thời trang của bản thân vào vai diễn của họ trong No Time To Die.

Cảm giác của anh thế nào khi bộ phim được trình chiếu sau thời gian dài“thai nghén”?

Thật khó biết lúc nào là thời điểm thích hợp để phim được trình chiếu, nhưng đây có vẻ là thời điểm tốt nhất mà chúng tôi có thể thực hiện một cách an toàn nhất có thể. Chúng tôi đã xác định từ đầu là doanh thu phòng vé của phim không quan trọng bằng việc phim phải được công chiếu cho khán giả xem. Còn nếu thành công thì dĩ nhiên là điều đáng mừng. Nói chung, mọi người đều xác định, sẽ rất khó khăn sau khi thế giới trải qua hai năm dịch bệnh Covid. Ngay cả buổi ra mắt phim cũng hạn chế khách mời. Nhưng điều quan trọng là buổi chiếu phim là dịp để mọi người tái hòa nhập cộng đồng, gặp gỡ giao lưu với nhau.

Anh đã có 15 năm góp mặt trong thương hiệu đình đám này. Điều gì khó nhất khi nói lời tạm biệt?

Tôi nghĩ rằng kết thúc bộ phim, điều tôi nhớ nhất về Bond là quá trình làm phim. Tôi chưa bao giờ quen với các chuyến tham quan của báo chí đến phim trường, vốn dĩ như là một phần của quá trình sản xuất. Tôi luôn cảm thấy điều đó rất xa lạ và cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thực sự khi tham gia khâu này. Tôi thích nói về bộ phim và về quá trình làm phim và đó mới là điều tôi sẽ nhớ mãi không quên. Không phải ai cũng có cơ hội đóng phim Bond, mà tôi thì quá may mắn khi được có mặt trong năm bộ phim, được đóng chung với những đồng nghiệp tài giỏi, từ Léa đến các nhân viên và kỹ thuật viên tuyệt vời. Quá trình làm chung khiến chúng tôi hình thành tình bạn thân thiết và cảm thấy phim trường Bond chính là nhà của mình. Tôi sẽ nhớ mãi ngôi nhà chung của chúng tôi.

Còn cô thì sao Léa? Cô là Bond girl đầu tiên có riêng một câu chuyện qua nhiều bộ phim. Khi hoàn thành Spectre, cô có biết câu chuyện của Madeleine sẽ tiếp tục không?