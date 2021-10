Daniel Craig - Hành trình kinh ngạc từ kẻ vô danh đến James Bond đỉnh nhất màn ảnh

Chào đời ngày 2/3/1968, tại thành phố Frodsham, hạt Cheshire (đông bắc nước Anh. Daniel Craig cũng có tuổi thơ giống với rất nhiều những ngôi sao hạng A của kinh đô điện ảnh. Luôn mơ mộng và ao ước được trở thành diễn viên và phấn đấu hết mình cho mục tiêu đó. Nhưng, may mắn đã không mỉm cười với anh khi trong suốt những năm tháng dài anh chỉ là ngôi sao hạng B, lẹt đẹt với những dự án phim nhỏ và ít tiếng vang, chẳng bao giờ được chú ý.

Chân dung Daniel Craig

Không sở hữu vẻ quyến rũ đầy mê hoặc như tài tử của Huyền thoại mùa thu - Bratt Pitt. Cũng không có nụ cười hút hồn như đồng nghiệp Tom Cruise hay sự hào hoa ấn tượng đầy nam tính của George Clooney… Daniel là một diễn viên có ngoại hình xù xì, góc cạnh và khác biệt hoàn toàn với số đông các nam diễn viên tại Hollywood. Ngoại hình hạn chế đã trở thành rào cản lớn khiến cái tên Daniel gần như xa lạ với công chúng yêu điện ảnh trên khắp nước Mỹ.

Daniel Craig hồi trẻ

Khoảng cuối những năm 80 đầu thập kỷ 90 được gọi là thời lên ngôi của những lãng tử tóc vàng, mắt xanh, nụ cười tỏa nắng, gương mặt hoàn hảo không tì vết… Họ trở thành những thế lực mới chiếm lĩnh màn ảnh rộng và chấn giữ trái tim của hàng triệu những người hâm mộ khắp hành tinh. Những người hùng cơ bắp ào ạt xuất hiện trong các siêu phẩm đình đám The Terminator (1984), Top gun (1986), Indiana Jones and The last crusade (1989), Badman (1989), Dances with Wovles (1990), Mission: Impossible (1996)… thực sự đã gây hứng thú và tạo thành làn sóng hâm mộ mạnh mẽ như những ăng-ten cảm ứng gây kích thích với khán giả. Các nhà làm phim chạy đua xây dựng nên đế chế người hùng “trừ gian diệt ác” và các tượng đài cơ bắp na ná như nhau để nuông chiều thị hiếu khiến người ta dần dần no mắt và bội thực.