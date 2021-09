Daniel Craig chính thức tạm biệt James Bond sau 15 năm

Mới đây, nam diễn viên 53 tuổi xúc động chia sẻ trên twitter: “Nhiều người ở đây đã đồng hành với tôi ở cả 5 phần phim. Tôi yêu mọi phút giây trong những phần phim đó. Nó đã trở thành lý do tôi thức dậy mỗi sáng và cho tôi cơ hội được làm việc với các bạn - một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi".

Sau nhiều lần lỡ hẹn vì dịch Covid-19, No time to die - phần phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai James Bond sẽ ra mắt vào tháng 10. No time to die có sự tham gia của dàn sao đình đám, ngoài Daniel còn có Ana de Armas, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes và Christoph Waltz.