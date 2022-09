Đánh tráo xuất xứ rau: Bị xử lý ra sao?

Thực phẩm sạch, an toàn hiện được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để mua những sản phẩm được quảng cáo là sạch và an toàn. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều tiểu thương, cửa hàng buôn bán các mặt hàng rau, củ gắn mác là rau sạch, rau an toàn. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp “tự xưng” để bán được giá cao.

Khi nhắc về rau, chúng ta thường nghe người tiêu dùng nhắc tới rau an toàn, rau sạch, rau hữu cơ… Tuy nhiên, với những tên gọi khác nhau thì quy chuẩn hay tiêu chuẩn về từng loại cũng khác nhau.

Theo TS Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nông nghiệp nhiệt đới: Hiện nay rất nhiều người tiêu dùng chưa hiểu rõ về khái niệm thế nào là rau sạch, rau an toàn, rau hữu cơ. Nhìn chung, khi chọn sản phẩm thì người tiêu dùng lựa chọn rau sạch để sử dụng.

Hiện tiêu chuẩn về rau an toàn ở Việt Nam đã có, cụ thể rau an toàn là loại rau: không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm ( dưới ngưỡng cho phép của WHO); Không còn tồn dư hàm lượng Nitrat ( dưới ngưỡng cho phép của WHO); Không tồn tại vi sinh vật gây hại ( Collifor, E.Coli…); Không tồn lưu những kim loại nặng trong rau. Với quan điểm rau sạch, thường được đánh giá bằng cảm quan bên ngoài, cụ thể là không lẫn đất cát là chưa chính xác mà cần phải sạch bên trong nữa (theo tiêu chuẩn rau an toàn).