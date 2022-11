Danh tính tài xế siêu xe tông ngã xe CSGT rồi bỏ chạy

Theo Người Lao Động, qua kiểm tra giấy tờ, được biết người điều khiển phương tiện tên L.Q.D (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai). Người này trình bày, do đang đưa con bị bệnh trên đường đến bệnh viện, tinh thần hoảng loạn nên mới xảy ra vi phạm giao thông trước đó.

Sau khi làm việc, ông D. nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Tổ công tác cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của người khiển giao thông.

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, vào chiều ngày 28/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài 7 giây ghi lại cảnh xe ôtô tông ngã xe đặc chủng của lực lượng CSGT rồi bỏ chạy gây xôn xao dư luận.