Danh tính tài xế container chạy ngược chiều vun vút trên cầu

Nhiều người đi xe máy và xe khách buộc phải tránh né container này. Vụ việc được một tài xế chạy trên cầu ghi lại được và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Đến chiều cùng ngày, Đội CSGT – TT Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM thông tin với Dân Việt, đã mời tài xế Phạm Ngọc Ánh (SN 1983, quê Thừa Thiên Huế) đến trụ sở làm việc liên quan đến clip đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng.