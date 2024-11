Danh tính 'quái xế' tông tử vong cô gái chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ danh tính 9 thanh, thiếu niên có độ tuổi 16-19, đi xe máy tốc độ cao tông văng cô gái đang dừng chờ đèn đỏ khiến nạn nhân tử vong. Tối 3/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triệu tập 9 thanh, thiếu niên trong nhóm "quái xế" tông tử vong cô gái dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Nhóm thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 tới 19, chưa có tiền án tiền sự, trong số này nhiều người là học sinh. Đồng thời, cảnh sát cũng xác định được 2 "quái xế" tông vào cô gái là N.T.M.K. (nam, 16 tuổi) và N.H.N. (nữ, 19 tuổi). Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao tông vào cô gái dừng đèn đỏ. (Ảnh cắt từ clip). Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định khoảng 23h50 ngày 2/11, chị N.H.Q. (27 tuổi, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) lái xe máy biển số 29C-813.xx. Sau đó, chị Q. dừng đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu thì một nhóm đi xe máy tốc độ cao tông trúng. Cú tông khiến chị Q. văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, nhóm quái xế trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi can N.H.N. cũng bị thương, phải nhập viện điều trị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ.