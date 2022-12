Danh tính 'quái xế' 18 tuổi thông chốt, tông CSGT gãy chân

Ngày 15/12, Công an huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) xác nhận với Dân Trí cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng có hành vi đâm trọng thương một cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện.

Đối tượng được xác nhận là H.H.D (SN 2004, trú tại Hưng Thịnh, Bảo Lạc, Cao Bằng).