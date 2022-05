Danh tính nhóm hỗn chiến đánh gục 3 người, kẻ cầm đầu có 'số má'?

Liên quan đến vụ việc 3 người đi xe bán tải bị đánh gục giữa đường trong clip xôn xao MXH thời gian qua, ngày 3/5, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã lấy lời khai của Trần Trung Tín (27 tuổi, còn gọi là Tín "Heo") và gần 10 người khác để điều tra về vụ ẩu đả trước một quán karaoke ở phường Xuân An.

Theo Zing đưa tin, Công an TP Long An cho biết mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả là bộc phát chứ không phải băng nhóm giang hồ.