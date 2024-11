Danh tính người trả 30 tỷ đồng/m2 đất đấu giá Sóc Sơn rồi 'xin' rút

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, khách hàng Phạm Ngọc Tuấn là người trả giá 30 tỷ đồng/m2 cho 3 thửa đất (lô A12, A13, C6) tại phiên đấu giá 58 thửa đất ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến rồi “xin” rút. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn cho biết, đã có báo gửi lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn, Công an huyện… về phiên đấu giá 58 thửa đất ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến hôm 29/11 gây xôn xao dư luận khi có nhóm khách hàng trả giá cao bất thường, sau đó đồng loạt không trả giá ở vòng tiếp theo rồi "xin" bỏ cuộc. Theo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, tại vòng đấu thứ 5, một số thửa đất khách hàng trả giá cao bất thường, trong đó có khách hàng Phạm Ngọc Tuấn trả giá 30 tỷ đồng/m2 cho 03 thửa đất (lô A12, A13, C6). Bên cạnh đó, có khách hàng Ngô Văn Dương trả giá 101,4 triệu đồng/m2 cho 13 thửa đất (B1, B10, B11, B12, B19, C7, A7, A8, A9, A10, A15, A16, A17). 2 khách hàng Nguyễn Thể Quân, Nguyễn Thế Trung trả giá 98,4 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất (A2, A3, A4, A5, A6, B13, B14, B15, B16, B17). Ngoài ra, 2 khách hàng Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Đức Thành trả giá 50,4 triệu đồng/m2, 59,4 triệu đồng/m2, 62,4 triệu đồng/m2, 68,4 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất (A1, A11, B5, B6, B7, B8, C9, D5, D6, D7). Tuy nhiên, đến vòng thứ 6 (vòng đấu cuối cùng), có 36 thửa đất khách hàng không tiếp tục trả giá và 22 thửa đất khách hàng trả giá. Kết thúc phiên đấu giá, có 22/58 thửa đất được đấu giá thành công với giá trúng thấp nhất 32,4 triệu đồng/m2; cao nhất 50,4 triệu đồng/m2; tổng số tiền theo kết quả trúng đấu giá của 22 thửa đất là 112,2 tỷ đồng. 36 thửa đấu giá không thành do tất cả các khách hàng không trả giá ở vòng 6 (vòng đấu cuối cùng). Trước đó, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đã giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ động cơ của nhóm khách hàng có hành vi "phá" đấu giá khi trả 3 lô đất ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lên hơn 30 tỉ đồng/m2, sau đó “xin” rút. Ngày 29/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm đấu giá hợp danh Thanh Xuân tổ chức đấu giá 58 thửa đất ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. 58 thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 90 - 224 m2, với giá khởi điểm 2,4 triệu đồng/m2. Hình thức đấu giá là cách bỏ phiếu trực tiếp 6 vòng bắt buộc. Tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất bằng 20% giá trị thửa đất đấu giá theo giá khởi điểm, tương đương từ 44-111 triệu đồng/m2. Phan Thiên