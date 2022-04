Danh tính người cầm dao đuổi du khách Hà Nội tại khách sạn Mộc Châu

Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Mộc Châu tiến hành xác minh vụ việc. Qua xác minh, 12h trưa ngày 9/4, chị Đinh Thị Bích Chính có đặt hai phòng 301 và 303 tại khách sạn Sao Xanh. 15h chiều ngày 9/4, một thành viên trong đoàn chị Chính đã đến nhận phòng 301.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Trần Trung Anh).

Đến đêm ngày 9/4, anh Thái và anh Vũ Văn Thành (Bắc Ninh) đến nhận phòng còn lại. Tuy nhiên, do quá trình sắp xếp phòng nhầm nên lễ tân là chị Phan Thị Thu Thảo (Mộc Châu, Sơn La) đã bố trí phòng 303 cho đoàn khách khác. Chị Thảo đề nghị sắp xếp cho anh Thái một phòng khác nhưng do chất lượng phòng kém hơn nên anh Thái không đồng ý. Hai bên không thỏa thuận được nên xảy ra cãi vã, to tiếng.