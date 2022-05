Danh tính nghi phạm vụ xả súng ở trường học Mỹ khiến 21 người thiệt mạng

Điều đáng nói là, chủ nhân của tài khoản được gắn thẻ nói rằng cô không hề biết Ramos và cũng không sống ở Texas. Người phụ nữ này cho biết thêm, khi cô đặt câu hỏi vì sao Ramos gắn thẻ cô vào bài viết cùng với hai khẩu súng và y định làm gì, tài khoản của Ramos đã đáp lại lúc rạng sáng 24/5 rằng: "Tôi chuẩn bị hành động". Đối đáp cuối cùng giữa họ là khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, nghĩa là chỉ khoảng hơn 2 tiếng trước vụ xả súng ở trường tiểu học Robb.

Vụ xả súng khiến ít nhất 21 người thiệt mạng (Ảnh: Reuters).

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Giới chức an ninh Texas cho biết, nghi phạm đã chết, song không nêu rõ là do tự sát hay do bị cảnh sát bắn hạ. Cảnh sát cũng tin rằng nghi phạm hành động một mình, không có đồng phạm.