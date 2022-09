Danh tính nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đến chiều nay (8/9), cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 17 nạn nhân tử vong còn lại trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Danh tính 17 nạn nhân (viết tắt) còn lại trong vụ cháy - Ảnh cơ quan chức năng cung cấp