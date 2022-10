Danh tính MC nổi tiếng VTV dẫn đám cưới Đỗ Mỹ Linh

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, MC Đức Bảo của VTV hào hứng chia sẻ hình ảnh về chiếc thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ngoài ra, MC nhà đài còn nhận thiệp cưới của Phương Nga – Bình An.

Anh cho biết nhận được lời mời làm MC cho cả 2 đám cưới, tuy nhiên do lịch trình bận rộn nên Đức Bảo chỉ nhận dẫn cho hôn lễ con trai bầu Hiển.

Tiệc cưới còn lại anh sẽ chỉ đến chúc mừng và chung vui với cô dâu, chú rể mà thôi.



Hé lộ thời gian cả 2 đón khách.