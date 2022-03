Danh tính cô dâu 'dát vàng' kín người ở đám cưới Bạc Liêu

Hình ảnh cô dâu được trao của hồi môn khủng, dát vàng đầy mình trong ngày cất bước theo chồng không còn hiếm gặp. Song mỗi lần xuất hiện là lại khiến dân tình trầm trồ, sang chấn tâm lý.

Trên các diễn đàn mới đây, cư dân mạng tích cực lan truyền đoạn clip trao của hồi môn tương tự. Hình ảnh ghi lại, từ cổ đến tay cô dâu được phủ kín bởi vòng kiềng đến nhẫn vàng.

Chưa hết, ở một clip khác còn cho thấy toàn bộ quà cưới của cô dâu được bày la liệt trên một chiếc bàn với đủ các món trang sức từ vòng cổ, vòng tay và nhẫn vàng. Có lẽ do không thể đeo hết lên người cô dâu nên gia đình chỉ có thể đặt ở bàn mà thôi.