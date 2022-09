Danh tính cậu bé gây sốt trong đám cưới dì ruột ở Hải Phòng

Trên các diễn đàn, cư dân mạng mới đây tích cực lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu bé làm MC đám cưới nhận về nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, trong đám cưới của chú và dì ruột ở Hải Phòng, cậu bé này đã được mời lên sân khấu phát biểu đôi lời. Tại đây, nhóc tỳ thu hút bởi ngoại hình dễ thương, đầu tóc chỉn chu, gu thời trang sành điệu.

Clip cậu bé phát biểu gây sốt trong đám cưới chú dì.

Điều gây chú ý nhất là ở phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm, nhấn nhá đúng chỗ, mỗi câu nói hay sự ví von của cậu bé khiến MC lẫn quan khách bị "đứng hình" bởi quá lưu loát và chuyên nghiệp.