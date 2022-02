Danh tính các nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam, 13 người tử vong

Danh tính các nạn nhân

1. Phạm Ngọc Hùng (SN 1972).

2. Nguyễn Thị Khiêm (SN 1952).

3. Vương Thị Khánh Dương (SN 1998).

4. Nguyễn Thị Thuý An (SN 1992).

5. Nguyễn Tân Hiệp (SN 1972, Hà Nội).

6. Ngô Thị Oanh (SN 1992, Hà Nội).

7. Trịnh Thị Minh Nguyệt (SN 2005, Hà Nội).

8. Trịnh Hải Đăng (SN 2008, Hà Nội).

9. Nguyễn Xuân Hưng (SN 1980, Hà Nội).

10. Ngô Thị Nga (SN 1988, Hà Nội).

11. Trần Thị Thanh Vân (SN 1996).

12. Phạm Thị Huệ (SN 1982).

13. Trần Minh Đức (SN 1993).

14. Bùi Đăng Minh (SN 1996).

15. Dương Văn Minh (SN 1976, Hà Nội).

16. Nguyễn Khánh Dương (SN 1998, Hà Nội).

17. Đặng Mai Phương (SN 1984, Hà Nội).

18. Đỗ Thị Bích Hảo (SN 1983, Hà Nội).

19. Ngô Thị Thinh (SN 1976, Hà Nội).

20. Nghiêm Thanh Hải (SN 1976, Hà Nội).

21. Lê Hữu Nghị (SN 1983, Hà Nội).

22. Phạm Lê Thành (SN 1995, Hà Nội).

23. Nguyễn Minh Trình (SN 1988, Hà Nội).

24. Nguyễn Minh Quang (SN 2019, Hà Nội).

25. Ngô Đức Đường (SN 1982, Hà Nội).

26. Ngô Huy Hoàng (SN 2007, Hà Nội).

27. Ngô Huy Hiếu (SN 2010, Hà Nội).

28. Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1976).

29. Nguyễn Huy Vũ (SN 2011, Hà Nội).

30. Trịnh Văn Đức (SN 1983, Hà Nội).

31. Ngô Xuân Huy (SN 2006, Hà Nội).

32. Nguyễn Mai Anh (SN 2019, Hà Nội).

33. Nguyễn Thị Huế (1990, Hà Nội).

34. Nguyễn Xuân Hoà (SN 1982).

35. Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1978).

36. Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998).

37. Lê Sen (SN 1970, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

38. Nguyễn Văn Nhân (SN 1995, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

39. Trần Quý (SN 1973, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Hồ Giáp - Công Sáng