Danh tính BTV bật khóc làm gián đoạn sóng trực tiếp của VTV

Ngày 25/10/2020, trong phóng sự đặc biệt dài 80 phút mang tên Mưa Lũ Lịch Sử Miền Trung, việc MC Tuấn Dương khóc ngay trên sóng trực tiếp đã trở thành tâm điểm.

Ngay khi sự việc diễn ra, anh đã xin lỗi khán giả nhưng rồi lại tiếp tục lặng người đi vì câu chuyện người đàn ông mất cả vợ và con trong dòng nước lũ.

Số phát sóng ấy trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Nhiều người chia sẻ cũng vô cùng xúc động trước những mất mát, đau thương mà người dân miền Trung phải trải qua, cũng như cảm thông với cảm xúc thật của nam MC.